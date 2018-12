Rennes est sorti pour la première fois de son histoire de la phase de groupes de League Europa. Le tirage au sort aurait pu être pire mais la formation bretonne sera bien sûr en position d’outsider face au Betis. Le club espagnol est réputé pour son beau jeu en Espagne et son pressing tout terrain, et a commencé à trouver son rythme de carburation après un début de saison mitigé. Julien Stephan ne dit pas le contraire en conférence de presse et place les Andalous en position de favori pour ces 16es de finale.

« Le Betis, c’est une grosse équipe, ça n’a peut-être pas le prestige de Chelsea ou d’Arsenal, mais sportivement, c’est très bon. Elle fait une première partie de saison très intéressante, avec notamment une victoire à Barcelone (4-3) qui n’avait pas perdu au Camp Nou depuis 2016, c’est très significatif de la qualité de cette équipe. Et puis, il y a une ferveur incroyable au stade. C’est alléchant. Le Betis sera bien évidemment favori au regard de son passé, de son histoire, de son expérience dans les compétitions européennes. »