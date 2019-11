Avant le succès contre Toulouse le week-end dernier (3-2), le Stade Rennais restait sur une série de dix matches sans victoire mais le club breton peut compter sur Adrien Hunou (25 ans). Auteur de 3 réalisations en 8 rencontres de Ligue 1, l’attaquant est le deuxième meilleur buteur de son équipe et a toujours montré à son entraîneur qu’il pouvait compter sur lui. Pourtant, le joueur formé au club arrive en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas reçu un signe de ses dirigeants pour une prolongation de contrat. Julien Stéphan a évoqué la situation de son joueur et lui a renouvelé sa confiance.

« Ma position, elle est très simple. Tout le monde sait comment cela se passe au club. Les discussions contractuelles sont faites entre le joueur, son entourage et la direction du club. Moi, je n’ai pas à intervenir là-dedans, a expliqué le coach rennais en conférence de presse rapporte Ouest France. Adrien sait exactement ce que je pense de lui. On a discuté plusieurs fois depuis le début de la saison, c’était aussi le cas la saison dernière. Je lui ai dit que je comptais sur lui, qu’il était important pour nous, pour l’effectif. Cela se matérialise par ses productions. »