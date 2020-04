Samedi, nous apprenions que le sponsor principal des Girondins de Bordeaux, Bistro Régent, a été temporairement suspendu en raison de la situation économique alarmante provoquée par le nouveau coronavirus. Le PSG pourrait aussi voir ses revenus liés à son sponsor maillot, Accor, suspendus. Et un troisième pensionnaire de Ligue 1 est menacé du même sort.

L’Equipe révèle en effet que le sponsor maillot principal du Stade Rennais, Samsic (qui rapporte environ 2,5M€ par an aux Bretons) s’interroge dans le contexte actuel de la Ligue 1. « On paierait ce que l’on doit si le Championnat se terminait. Mais s’il ne va pas à son terme, il faudra qu’on en discute. On est aussi dans une difficulté, ce ne sont pas des moments simples à passer », a notamment confié le fondateur du géant du service des entreprises, Christian Roulleau, au quotidien sportif ce dimanche. Samsic est le sponsor principal des Rouge et Noir depuis 2006.