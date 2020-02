Président du Stade Rennais FC depuis novembre 2017, Olivier Létang a été écarté de son poste, le 7 février, à la surprise générale. Une semaine après ce tremblement de terre chez les Rouge-et-Noir, il s’est confié dans les colonnes de Ouest-France. L’occasion pour lui d’évoquer le plus grand espoir du club breton, Eduardo Camavinga, 17 ans, qu’il avait prolongé le 15 août 2019, et de balayer quelques rumeurs, notamment celle l’envoyant, en compagnie du joueur, du côté du Real Madrid.

« Oui, j’ai eu des sollicitations mais je n’ai répondu à aucune, je n’en avais ni le temps ni l’envie. J’étais concentré exclusivement sur le Stade Rennais avec encore beaucoup de choses en tête pour continuer à faire évoluer le club [...]. Concernant Eduardo… j’ai également lu beaucoup de choses comme par exemple que je ne l’avais pas prolongé assez longtemps. C’est assez cocasse…. En effet, un mineur ne peut pas signer plus de trois saisons… donc il était impossible de prolonger Eduardo au-delà du 30 juin 2022. Quant à des discussions avec le Real Madrid le concernant, elles n’ont simplement jamais existé entre clubs ! il vous suffit d’appeler le Real Madrid pour vérifier ! La façon dont nous avons géré Eduardo ne pouvait être plus favorable pour le club. Nous avons anticipé la signature du contrat professionnel et la prolongation de celui-ci au maximum de ce qu’il était possible. Les intérêts du club ne pouvaient pas être mieux protégés », a lâché l’ancien homme fort du Stade Rennais, visiblement parti avec le sentiment du travail bien fait.