Du côté du Stade Rennais, la saison met de plus en plus de temps à démarrer. Mal en point en championnat avec seulement 8 points pris en 8 journées, le club dirigé par Sabri Lamouchi pointe à la 16ème place du classement. Un bilan insuffisant pour une équipe affichant des ambitions européennes, comme le démontre le recrutement des Bretons (Hatem Ben Arfa, M’Baye Niang, Clément Grenier...). Et jeudi soir, les Rennais se sont inclinés sur le terrain d’Astana (2-0), pour un quatrième match sans victoire, toutes compétitions confondues.

Face à l’urgence de la situation, le président de Stade Rennais, Olivier Létang, s’est expliqué avec ses joueurs, comme il l’a expliqué à l’issue du match, des propos relayés par L’Equipe. « J’ai longuement parlé aux joueurs, c’était nécessaire. Je parlerai dimanche après le match à Monaco, j’ai laissé la primeur de ce que je pensais de la situation aux intéressés », a ainsi déclaré le président du Stade Rennais à l’issue de la rencontre. Les Bretons auront l’occasion de se relancer dimanche, face à une autre équipe en manque de points : l’AS Monaco.