C’est enfin officiel. Longtemps dans l’expectative concernant son avenir, M’Baye Niang, auteur d’une bonne saison avec Stade Rennais, voit son aventure être prolongée du côté de la Bretagne. Une bonne nouvelle pour Olivier Létang, qui s’est félicité de la signature du Sénégalais jusqu’en 2023.

« Nous sommes très heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de M’Baye Niang. Depuis le mois d’août dernier où nous lui avons accordé toute notre confiance, M’Baye a progressivement su trouver sa place au sein du vestiaire et sur le terrain. Investi, il a très vite fait partie du projet rouge et noir dont il est désormais un acteur important. Julien Stéphan et moi n’imaginions pas une autre option que celle de conserver M’Baye au sein de notre club », a confié à son site officiel le président rennais, satisfait de conserver le meilleur buteur rennais de la saison (11 buts en Ligue 1).