Au bout de la nuit, le Stade Rennais a raflé la Coupe de France face au PSG. Un succès historique pour le club breton, qui n’avait plus remporté de trophée depuis 1971. Cette Coupe de France vient parachever une saison riche en émotions pour le SRFC. Invité dans l’émission Téléfoot ce dimanche, le président de la formation rennaise Olivier Létang, ne pouvait pas cacher son émotion.

« On est heureux, c’est le premier sentiment, avec de la fierté. Ramener le trophée ici c’était impensable. Quand je suis arrivé il y a 17 mois j’entendais parler de relégation. Tout le monde se remémore notre épopée européenne. Ce trophée, c’est magnifique, c’est le plus beau trophée pour moi en France contre le grand PSG. Pour remporter ce trophée il a fallu battre l’OL, Lille et le PSG. Ce parcours a été difficile, c’est un vrai parcours, ça rend ce trophée encore plus fort. Ce qui est le plus important c’est que Rennes gagne un trophée contre un grand club comme le PSG. Il me semble qu’on a envoyé un message, Rennes a montré, je pense, un beau visage, » a ainsi confié l’ancien directeur sportif adjoint du PSG.