Le Brésil termine sa tournée européenne du mois de mars avec un déplacement en République Tchèque pour affronter la Reprezentace. A domicile, les joueurs de Jaroslav Šilhavý s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jiri Pavlenka dans les cages. Vladimír Coufal, Ondrej Celustka, Marek Suchý et Filip Novak composent la ligne défense. Le double pivot est constitué de Tomas Soucek et David Pavelka. Aligné en pointe de l’attaque, Patrik Schick peut compter sur Lukáš Masopust, Vladimir Darida et Jaromír Zmrhal.

Pour battre l’équipe d’Europe Centrale, le Brésil opte pour un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Le gardien de Liverpool dispose d’une solide défense constituée

de Danilo, Marquinhos, Thiago Silva et Alex Sandro. Casemiro, Lucas Paqueta et Allan se retrouvent dans le cœur du jeu. Alignés sur les ailes, Richarlison et Philippe Coutinho épaulent Roberto Firmino.

Les compositions :

République Tchèque : Pavlenka - Coufal, Suchy, Celustka, Novak - Soucek, Pavelka - Masopust, Darida, Zmrhal - Schick

Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Sandro - Casemiro, Paqueta, Allan - Richarlison, Coutinho, Firmino