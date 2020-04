Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid compte bien s’offrir Kylian Mbappé. Le transfert du champion du monde 2018 chez les Merengues pourrait avoir lieu à l’été 2021, en raison de la crise financière liée au coronavirus. Et la légende du Barça, Rivaldo, verrait d’un bon œil la signature de l’attaquant tricolore au club merengue. L’ex-international brésilien s’est justifié dans sa chronique sur Betfair.

« Selon la presse, le Real Madrid devrait essayer de signer Kylian Mbappe en 2021. Bien sûr, l’attaquant français serait une bonne signature pour eux et serait un gros coup de pouce pour le club. Le PSG ne le laissera pas partir aussi facilement ou à bas prix, mais le football est un commerce et le joueur ne restera pas beaucoup plus longtemps dans le football français, donc je pense que tôt ou tard il partira pour l’Espagne », a-t-il argumenté. Un avis que les supporters du FC Barcelone n’apprécieront sûrement pas, désireux également de voir Mbappé porter la tunique des Blaugranas.