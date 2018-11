Exequiel Palacios (20 ans), milieu de terrain de River Plate, est convoité par le Real Madrid. La Casa Blanca serait même prête à mettre 30 M€ pour enrôler l’international argentin (2 sélections). Interrogé par la radio espagnole Cadena SER, le président des Millonarios, Rodolfo D’Onofrio, a confirmé que des discussions commenceront prochainement.

« Emilio Butragueño (vice-président chargé des affaires sportives du Real, ndlr) a appelé notre directeur sportif, Enzo Francescoli, pour qu’il s’intéresse à Exequiel Palacios, et une fois que nous aurons terminé tout cela, nous allons nous assoir et discuter », a-t-il déclaré parlant de la finale de Copa Libertadores contre le rival Boca Juniors (ce soir à 20 heures, retour le 24 novembre). Il a aussi ajouté qu’il devrait à coup sûr partir, au moins en Europe, l’année prochaine. « D’après ce que j’ai entendu et l’intérêt apparent de différents clubs européens, Palacios jouera probablement en Europe la saison prochaine. »