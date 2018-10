Révélation de la saison du côté de River Plate, Exequiel Palacios (20 ans) aurait déjà été vendu par les Millonarios à en croire le média argentin TyC Sports. De nombreux clubs européens étaient sur les rangs, du FC Barcelone à Manchester United en passant par l’Inter Milan.

Mais c’est visiblement le Real Madrid qui aurait mis la main sur le milieu de terrain, déjà international argentin (2 sélections en septembre), pour un montant compris entre 20 et 30 M€ selon les sources et les calculs. Le natif de Famaillá resterait toutefois au pays jusqu’en juin 2019. Un contrat de 5 ans l’attend du côté de la Casa Blanca selon les informations de As.