Real Madrid : Vinicius Jr comparé à CR7

Homme du match face au Bayern Munich (2-2), Vinicius Júnior a une fois de plus impressionné en Ligue des Champions. À Munich hier, le Brésilien a été décisif avec un doublé et a constamment été un danger dans la défense allemande. « Vinicius fait ce que faisait Cristiano Ronaldo » a résumé le quotidien madrilène Marca. Un autre de ses coéquipiers le compare à la légende portugaise du Real Madrid. Sur Instagram, Lucas Vázquez y est allé de son petit commentaire pour encenser son attaquant.

« Bravo Cr/Vini7 » a publié l’Espagnol sous le post du Brésilien. Une comparaison flatteuse, surtout quand on sait que Lucas Vázquez et Cristiano Ronaldo ont joué trois saisons ensemble et ont presque tout gagné avec le Real Madrid.