Si Jean-Michel Aulas a voulu monter un lobby anti-PSG au sein des dirigeants de clubs français, c’est raté en ce qui concerne le président de l’OGC Nice. Jean-Pierre Rivère n’est pas d’accord avec son homologue de l’Olympique Lyonnais, qui estime que le recrutement XXL du PSG tue la Ligue 1.

« L’arrivée de Neymar, Mbappé, c’est parfait. Ça peut nous rapporter des points UEFA. Ce n’est que du positif pour moi. Je comprends la position de certains clubs qui jouent la course au titre et qui disent : "mais moi je n’ai pas les mêmes moyens". Chacun a eu sa période, à un moment, Lyon était tout le temps devant aussi. Sept années de suite, et on ne disait rien. C’est une très bonne chose pour la Ligue 1 et plus il y aura de Paris Saint-Germain, mieux on se portera », a estimé Rivère à RMC.