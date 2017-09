Jean-Michel Aulas était un homme attendu ce dimanche soir au Parc des Princes. Connu pour son franc-parler, le président de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas fait que des amis du côté de la capitale. L’homme fort du club rhodanien n’a pas hésité à pointer du doigt les méthodes du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato d’été. Dimanche soir, des ultras parisiens ont tenté de faire pénétrer dans le stade une banderole hostile à JMA ("Aulas not welcome"). Mais la direction parisienne a empêché cela ce qui a entraîné une grève de 15 minutes au début de la rencontre de la part des ultras franciliens.

Un geste sur lequel est revenu Jean-Michel Aulas après la rencontre en zone mixte. L’occasion aussi pour lui d’évoquer ses retrouvailles avec son homologue parisien, Nasser Al-Khelaïfi, avec lequel les relations se seraient refroidis. « Bien sûr (il salue le geste du PSG par rapport à la banderole). D’ailleurs, j’ai longuement parlé avec Nasser (Al-Khelaïfi) avant le match et de manière tout à fait positive. Je voulais saluer, non seulement, cet aspect là des choses, mais aussi l’accueil qui nous a été réservé. Il a été positif. C’est vrai qu’il y a plus de choses qui nous rassemblent avec le Paris Saint-Germain pour la défense du foot français ».

Aulas fait un pas vers le PSG

Puis, JMA a pointé du doigt une partie de la presse française, coupable d’une partie des tensions avec son homologue du PSG. « Après, il y a des choses que j’ai exprimé clairement. En France, vous le savez, la voix de la Pravda quelque fois donne du sens à tout le monde. J’ai beaucoup regretté cette semaine que mes propos soient déformés et surtout que l’on prenne un partie insensé de défense d’une situation qui sur le plan européen est complétement contesté. Mais ceci étant, je suis à côté de Nasser dans les combats qui sont franco-français, pour défendre le football français, le faire progresser ». Aulas a fait un pas vers le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi, avec lequel il veut travailler main dans la main pour faire grandir le foot français.

« J’ai émis des suggestions et je suis persuadé que pour pouvoir faire progresser le football français il faut qu’une partie de nos droits TV augmentent. Comme on ne peut pas augmenter les droits domestiques actuels à court terme, il faut augmenter les droits internationaux. Par chance, ce sont les dirigeants de beIN Sports qui sont là. Il faut que l’on se mette autour d’une table et qu’on essaye d’irriguer le football français et les équipes internationales comme Lyon de droits TV qui seraient supérieurs dans la possibilité qui est la nôtre. On peut certainement partager un certain nombre de valeurs et j’ai bien l’intention après cet excellent contact avec Nasser, de pouvoir poursuivre directement avec lui et que ça ne soit pas déformé par la presse ». JMA n’a donc pas tout perdu dimanche soir au Parc des Princes puisque ses relations avec le PSG se seraient améliorées.