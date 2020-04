Sélectionneur de l’Italie depuis bientôt deux ans, Roberto Mancini a connu beaucoup de bancs de touche. Entraîneur de l’Inter de 2004 à 2008, mais aussi entre 2014 et 2016, l’ancien avant-centre italien a notamment coaché un certain Zlatan Ibrahimovic, qui a porté le maillot nerazzurro plusieurs saisons (2006-2009). Invité à s’exprimer sur le Suédois lors d’un entretien avec Sportmediaset, le technicien de 55 ans a donc fait l’éloge de l’ancien joueur du LA Galaxy. Et pour lui, c’est du même niveau que deux autres stars du ballon rond.

« Zlatan était l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Je le mets au même niveau que Messi et Cristiano Ronaldo. Où qu’il aille, il a gagné le championnat en marquant toujours une avalanche de buts. Il a encore réussi cette année à l’AC Milan, mais je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir », a tout simplement déclaré Roberto Mancini sur Zlatan Ibrahimovic, revenu chez les Rossoneri lors du dernier mercato hivernal et auteur de quatre buts en dix apparitions.