Francesco Totti avait convié les journalistes italiens pour une conférence de presse destinée à annoncer son départ de l’AS Roma. Sans filtre, l’emblématique Giallorosso a évoqué tous les sujets ayant provoqué son départ. Et quand un journaliste lui a demandé comment il s’était entendu avec Monchi (l’Espagnol a été brièvement le directeur sportif de la Roma), voici ce que Totti a répondu sur le recrutement Javier Pastore, sans le citer (recruté pour 24 M€).

« Disons que je ne nommerais aucun joueur, par respect. Je revenais de vacances, on m’a demandé mon avis sur un joueur. J’ai dit que, pour le moment, c’est un joueur qui ne pourrait pas faire de bien à la Roma, qu’il avait eu 3000 blessures, qu’il ne s’adapterait pas au 4–3-3. J’ai dit qu’il vaudrait mieux prendre un autre joueur. On m’a dit : « tu dis toujours non, tu es contre la Roma. » J’aurais fait d’autres choix. » L’Argentin appréciera.

