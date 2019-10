C’est dans ce type de rendez-vous qu’on attend les grands buteurs. Et malheureusement pour Romelu Lukaku, rien ne s’est passé comme prévu. Titularisé à la pointe de l’attaque de l’Inter face à la Juve dans le derby d’Italie (défaite 1-2), l’ancien buteur de Manchester United a traversé la rencontre telle une âme en peine. Aucune occasion de créer, plusieurs dribbles ratés ou stoppés par Leonardo Bonnucci ou de Matthijs de Ligt, bref une soirée à oublier pour l’attaquant belge.

Autant d’éléments qui n’ont pas plu aux supporters lombards qui critiquent déjà leur attaquant, auteur de trois buts lors de ses trois premiers matches de championnat mais muet depuis trois rencontres. En conférence de presse d’après match, Antonio Conte est venu au secours de son attaquant expliquant une méforme du n°10 de l’Inter. « Romelu s’est montré très impliqué contre la Juve. Il a fait de son mieux et maintenant j’espère qu’il pourra mettre de côté ses petits soucis pour être à 100% ». Mais s’il le défend, le technicien italien de l’Inter envoie un petit message à son joueur, lui indiquant qu’il doit s’entraîner plus vu son physique imposant. « Romelu est définitivement un joueur qui doit s’entraîner plus. C’est un joueur avec un corps imposant et qui a besoin de s’entraîner et de jouer pour se trouver en bonne condition. » C’est tout ce qu’attendent les supporters du club lombard qui ont vu débarquer l’attaquant belge pour la coquette somme de 78 M€ bonus inclus.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10