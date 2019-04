L’Orange Vélodrome a subi un petit lifting ces dernières semaines. Et sur les murs du tunnel menant les joueurs vers la pelouse, on trouve de nouveaux slogans qui ont déjà fait réagir les supporters phocéens : « Toi qui entre ici, abandonne tout espoir », « Welcome to the jungle (bienvenue dans la jungle) », « Welcome to hell (bienvenue en enfer) », « Le seul Olympique qui compte », « On craint degun » ou encore « Fuis il est encore temps ».

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, le coach olympien Rudi Garcia a réagi, avec humour. « Des fois ça plaît, des fois ça ne plaît pas. On ne peut pas tout faire bien. Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. On nous a donné notre avis. On ne peut pas plaire à tout le monde », a-t-il lancé.