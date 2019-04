A l’heure où l’Olympique de Marseille vit une fin de saison pas très simple, le club a choisi de présenter aux médias les nouvelles décorations de l’Orange Vélodrome. Et parmi ces décorations figurent des slogans affichés un peu partout dans l’antre olympienne comme le relaie RMC.

Des slogans tels que : « Toi qui entre ici, abandonne tout espoir », « Welcome to the jungle (bienvenue dans la jungle) », « Welcome to hell (bienvenue en enfer) », « Le seul olympique qui compte », « On craint degun » ou encore « Fuis il est encore temps ». De quoi provoquer très rapidement des commentaires partagés au vu du rendement sportif de l’équipe entraînée par Rudi Garcia...