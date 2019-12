L’OL ramène de Strasbourg les trois points de la victoire (2-1) mais ce fut dur et les Gones ont même été menés au score. La fin de match aura aussi été laborieuse avec notamment pas mal de tensions sur les bancs de touche entre les deux coaches. Laurey a même reproché aux troupes de Rudi Garcia de se laisser tomber au moindre contact et d’en rajouter. Le coach lyonnais est revenu sur cet épisode en conférence de presse en expliquant que la fatigue avait pris le dessus sur ses joueurs.

« On a eu moins de 72h de récupération. On est rentrés à 5h du matin du Zénith. Au niveau du déplacement, on doit faire mieux à l’avenir. C’est normal que mes garçons aient eu des crampes, que ce soit Moussa Dembélé ou Jason Denayer. On n’a pas de tricheurs, c’est ce que j’expliquais à Thierry Laurey au bord de la touche. Je l’adore, mais là il s’est trompé, parce que nous on ne triche pas, on était vraiment fatigués » assume Garcia, qui déplore en plus la probable lourde blessure de Léo Dubois.