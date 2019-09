Dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne accueille Toulouse à Geoffroy-Guichard. Battus par l’OM à l’Orange Vélodrome avant la trêve internationale, les Verts doivent impérativement se relancer.

Pour y parvenir, Ghislain Printant aligne son traditionnel 4-2-3-1 et titularise pour la première fois de la saison Yohan Cabaye. De son côté, Alain Casanova opte pour un 4-3-3 et offre sa première titularisation de la saison à Wesley Said.

Les compositions officielles

ASSE : Ruffier - Debuchy, Moukoudi, Perrin, Kolodziejczak - Cabaye, M’Vila - Hamouma, Boudebouz, Bouanga - Khazri

TFC : Reynet - Moreira, Amian, Diakité, Sylla - Sangaré, Vainqueur, Makengo - Saïd, Leya-Iseka, Gradel

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10