Décidément, Erling Braut Håland (19 ans) affole les compteurs cette saison. Et l’attaquant a encore remis ça, mercredi soir contre Genk (4-1), avec un 8e but en 5 rencontres de Ligue des Champions. Depuis quelques jours, une rumeur plutôt improbable circulait sur une entente en amont avec le club du RB leipzig, également détenu par le groupe Red Bull, pour un transfert à hauteur de 30 M€ l’été prochain.

Mais le club autrichien du RB Salzbourg a tenu à démentir tout accord par la voix de directeur sportif, Christoph Freund : « Ce type de clause n’a jamais existé par le passé et n’existera pas plus à l’avenir, ce n’est pas un sujet pour nous, explique-t-il dans les colonnes de Kicker. Jamais un club ne posséderait un droit d’avance sur aucun joueur de Salzbourg. Ce n’était pas le cas dans le passé et ce ne sera pas le cas à l’avenir. »