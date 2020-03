Jean-Clair Todibo est arrivé à Schalke en janvier, sous forme de prêt avec option d’achat. Et visiblement, le défenseur qui appartient toujours au FC Barcelone s’est mis tout le monde dans la poche du côté de la Ruhr. Effectivement, le Français de 20 ans a été élu joueur du mois de février du club de Gelsenkirchen.

Un prix remis par les fans du club de Bundesliga, alors que l’ancien du TFC a réalisé de belles prestations face à Cologne et contre Mayence notamment. Autant dire que dans les bureaux du club, on pense sûrement déjà à lever son option d’achat de 25 millions d’euros...

The votes are in ! @jctodibo has been named as February's Player of the Month !

Congrats, Jean-Clair ! #S04

