L’aventure d’Amine Harit à Schalke 04 ne ressemble pas à un conte de fées pour le Franco-Marocain. Victime récemment d’une déchirure musculaire et critiqué pour son comportement en dehors du terrain, le milieu offensif a toutefois encore la confiance de son entraîneur, Domenico Tedesco, mais celui-ci attend plus de son joueur, alors qu’un départ d’Arit cet hiver n’est pas à exclure.

« Il doit beaucoup travailler sur son professionnalisme, a ainsi confié à Bild le tacticien allemand. Il doit montrer qu’il a de la maturité, qu’il est professionnel. Si Amine est en forme, il constitue une option importante. Il a un grand talent. C’est mon plus grand désir de développer des talents. Mais le joueur doit le vouloir aussi. Si l’une des deux parties n’en veut pas, ce sera difficile. » Cette saison, Amine Harit a joué 18 fois pour les Königsblauen, avec un but inscrit et 3 passes décisives délivrées.