Schalke 04 vient d’annoncer via un communiqué officiel que Nabil Bentaleb était envoyé en équipe des moins de 23 ans jusqu’à nouvel ordre.

Le club de la Ruhr ne donne pas davantage d’explications, mais il s’agirait selon Bild et les médias allemands d’une mesure disciplinaire pour une absence à son cours d’allemand. Pour rappel, le milieu international algérien était déjà passé par la case U23 au cours du mois de mars.

ℹ️ @nabilbentaleb42 has been sent to train with the U23s again until further notice. #s04 pic.twitter.com/cbWXYvtjFj

— FC Schalke 04 (@s04_en) April 24, 2019