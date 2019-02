Président délégué d’Accor depuis 2013, Sébastien Bazin (57) effectue donc son grand retour dans les hautes sphères du PSG. Ce jeudi matin, le club parisien a officialisé son partenariat avec ALL, le nouveau programme de fidélité lifestyle de Accor. Ce dernier devient donc le sponsor maillot tant attendu par le champion de France. Une opération qui pourrait rapporter 50 millions d’euros au Paris SG. Invité sur BFM Business, l’ancien président de Colony Capital actionnaire de la formation francilienne entre 2006 et 2011, a expliqué en détail cette collaboration entre les deux parties.

« Le Paris Saint-Germain, c’est gigantesque, c’est une croissance absolument fulgurante, s’est-il émerveillé. En tant que club, joueurs et équipe, ce sont 395 millions de followers sur les réseaux sociaux. Nous avons 265 millions de clients. Quand on va additionner ces deux données, on crée quelque chose d’extrêmement puissant. La grande surprise pour moi qui connaît assez bien le Paris Saint-Germain, c’est que ces réseaux sont très également repartis dans le monde. 30 % en Europe, 20% en Amérique Latine, 25% en Moyen Orient-Afrique et environ 20% sur l’Asie-Pacifique. Cette marque PSG devient probablement la troisième marque en termes de sports, » confie Bazin. Ce dernier a également précisé que ce partenariat représentait « beaucoup d’argent ».