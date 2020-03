Arrêté pour cause de Coronavirus, le championnat italien est pour le moment loin de reprendre. L’Italie étant le second pays le plus touché par la pandémie après la Chine. D’après le Corriere dello Sport, les présidents des clubs de l’élite transalpine s’était réunis en vidéoconférence vendredi pour évoquer les conditions de reprise du championnat ou les mesures sanitaires à prendre pour gérer la crise au mieux.

Si certaines équipes ont prolongé les mesures de quarantaine et ne semblent pas prêtes à repartir sur les terrains d’entraînement, ce n’est pas le cas de la Lazio. Le président Lotito a appuyé sur le fait que l’entraînement n’est pas interdit contrairement aux matches. Son homologue de la Juventus, Andrea Agnelli, lui a répondu immédiatement : vous pensez plus au classement qu’à la santé de vos joueurs. Une tension loin d’être surprenante entre les deux hommes puisque seulement un point sépare la Juventus (1re) de la Lazio (2e) alors que la Serie A est gelée.