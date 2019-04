Quatrième du classement de Serie A, l’AC Milan jouait gros ce soir à domicile. Les Rossoneri recevaient en effet la modeste équipe d’Udinese, (16e) après deux revers consécutifs en championnat (face à l’Inter et la Sampdoria). Autant dire que la victoire était plus qu’obligatoire pour mettre l’Atalanta (5e) à distance raisonnable. Et si la rencontre n’a pas démarré de la meilleure manière avec la sortie sur blessure de Donnarumma, les Rossoneri ont pu compter sur l’inévitable Krzysztof Piatek pour prendre les devants juste avant la pause (1-0, 44e). Le 20e but du Polonais en Serie A.

Les Lombards pensaient tenir le bon bout. Mais cette saison, les hommes de Gennaro Gattuso sont loin d’emballer les foules. Et à force de ne pas savoir inscrire le but du break, Kevin Lasagna a réussi à égaliser pour l’Udinese sur un contre, peu de temps après l’heure de jeu (1-1, 65e). Le score en restera là. Milan fait donc une nouvelle mauvaise opération avant le choc face à la Juventus. Au classement, les Rossoneri restent quatrièmes, mais l’Atalanta peut revenir à un petit point en cas de victoire face à Bologne. De son côté, l’Udinese passe devant SPAL et pointe au quinzième rang.