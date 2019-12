Une légende en égale une autre. Mercredi soir, le coup de tête fantastique de Cristiano Ronaldo qui s’est élevé à 2m56 restera comme l’image du match entre la Juventus et la Sampdoria (2-1), mais cette soirée restera gravée aussi pour un certain Gianluigi Buffon (41 ans).

Pour sa huitième titularisation de la saison, le légendaire portier italien a égalé un record en Serie A. En effet, l’ancien gardien du PSG et de Parme a disputé son 647e match dans le championnat transalpin et a ainsi égalé Paolo Maldini, qui lui avait effectué toute sa carrière à l’AC Milan. Depuis novembre 1995, le dernier rempart évolue sur les pelouses d’Italie et ce n’est pas fini puisqu’il sera certainement bientôt seul à détenir ce record. Vivement 2020 pour Buffon !