Opposée à la Sampdoria, la Juventus a fait le travail en s’imposant (2-1) et en confirmant son statut de leader en Serie A. Un match marqué par une action de grande classe de Cristiano Ronaldo. Peu avant la pause, l’attaquant portugais a encore fait parler ses dispositions physiques avantageuses.

D’un saut qui a été mesuré à 2m56 de haut, il a pris le meilleur sur la défense adverse et a catapulté d’un coup de casque le ballon au fond des filets d’Emil Audero. Un but précieux qui a permis à son équipe de s’imposer et qui est visuellement impressionnant.