Le football italien vit ces derniers jours sous la menace du Coronavirus. L’épidémie touche le nord du pays et 5 rencontres de la 26e journée de Serie A doivent se jouer à huis clos, pour éviter que l’épidémie ne se propage. Parmi ces matches sans spectateurs, le choc Juventus - Inter de ce dimanche à l’Allianz Stadium. Cependant, comme l’annonce la Gazzetta dello Sport, le report du match n’est pas à exclure, à l’instar des 4 autres rencontres concernées.

La raison est simple : « éviter de donner l’idée d’un pays contraint de violer son émission de sport préférée dans une ambiance contre nature ». En effet, le choc entre la Juventus et l’Inter, annoncé comme l’un des plus chauds de la saison, n’aura pas la même saveur et n’attirera pas autant de téléspectateurs dans les 170 pays où il est diffusé. Cette option a été évoquée par la Fédération de football italienne, avec le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, mais serait d’après le média italien trop difficile à mettre en place.