Quatrième du classement de Serie A au coup d’envoi, l’AC Milan avait l’opportunité lors de ce dernier match comptant pour la 16e journée de revenir sur l’Inter Milan et de distancer la Lazio Rome.

Et quoi de mieux qu’affronter le 18e du classement, Bologne ? Eh bien non. Dans un match encore une fois soporifique de la part des Rossoneri, aucune des deux équipes n’a su l’emporter (0-0). Et pour ne rien arranger pour MIlan, Tiémoué Bakayoko a pris deux cartons jaunes en trois minutes...