Au Stadio Marc’Antonio Bentegodi, l’Hellas Vérone (8e, 18 points) accueillait ce dimanche soir l’AS Roma (5e, 25 points) pour le compte de la 14e journée de Serie A. Avec les trois points, les Giallorossi pouvaient passer quatrièmes. Les Gialloblu avaient eux l’occasion de passer devant le Napoli, au septième rang. Au bout de dix-sept minutes de jeu, Kluivert donnait l’avantage au club romain (0-1).

Un score que les hommes de Paulo Fonseca ne conservaient pas longtemps car Faraoni égalisait quelques minutes plus tard (21e, 1-1). Cependant, avant la pause, Perotti redonnait un but d’avance à son équipe sur penalty (45e, 1-2). L’AS Roma tenait en deuxième période et enfonçait même le clou grâce à Mkhitaryan (90e+2, 1-3). Les visiteurs s’imposaient et s’emparaient de la quatrième place. L’Hellas Vérone descendait d’une place (9e).