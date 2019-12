Après le match nul et vierge entre l’Inter et l’AS Roma vendredi soir, la 15e journée de Serie A continuait ce samedi avec une rencontre entre l’Atalanta Bergame (6e, 25 points) et l’Hellas Vérone (9e, 18 pts). Sur deux victoires consécutifs toutes compétitions confondues, « La Dea » voulait enchaîner pour conforter sa place actuelle. En face, les Gialloblu pouvaient s’emparer provisoirement de la septième place.

Les visiteurs prenaient l’avantage grâce à Di Carmine (23, 0-1) mais Malinovsky égalisait peu de temps avant la pause (44e, 1-1). Au retour des vestiaires, le buteur du jour de l’Hellas Vérone remettait ça et signait un doublé (57e, 1-2), mais Muriel remettait encore une fois les deux équipes à égalité en transformant un penalty (64e, 2-2). Dominateurs, les locaux poussaient et passaient finalement devant en fin de match avec un but de Djimsiti (90e+3, 3-2). L’Atalanta Bergame s’imposait donc et confortait sa 6e place. L’Hellas Vérone restait 9e.