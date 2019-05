Plus d’enjeu, mais deux gros rendez-vous pour la Juventus, déjà championne d’Italie, et son dauphin, le Napoli de Carlo Ancelotti. Pour l’avant-dernière journée de Serie A, les deux intouchables affrontaient respectivement l’Atalanta et l’Inter, qui de leurs côtés, avaient beaucoup à gagner, mais également à perdre, dans la course à la Ligue des Champions.

Le duel pour la troisième place se jouait à distance ce soir. Au coup d’envoi, le club de Bergame comptait un point de retard sur les Nerazzurri, un écart désormais comblé. Pour la dernière d’Andrea Barzagli et devant Gianluigi Buffon, la fête a quelque peu été gâchée du côté du Juventus Stadium. Oublié par Miralem Pjanić, Josip Iličić a ouvert le score sur corner (0-1, 36e). Si la Juve est finalement revenue à hauteur des visiteurs par l’intermédiaire de Mario Mandžukić (1-1, 80e), ce point vaut quand même cher pour les hommes de Gian Piero Gasperini. L’Inter Milan s’étant lourdement incliné de son côté face à Naples (1-4, Mauro Icardi contre Piotr Zieliński, Dries Mertens, Fabian Ruiz x2), l’Atalanta s’empare de la troisième place à une journée de la fin. Vainqueur dans l’après-midi, Milan réalise également une belle opération et peut toujours rêver de Ligue des Champions.