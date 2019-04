Accroché par Parme un peu plus tôt dans la journée, l’AC Milan laissait le champ libre à l’AS Roma, qui se déplaçait dans la soirée au stade Giuseppe-Meazza. Face à l’Inter, qui pouvait également frapper un gros coup en creusant l’écart avec son éternel rival, Claudio Ranieri alignait notamment Stephan El Shaarawy, qui restait sur une passe décisive face à l’Udinese le week-end dernier.

De nouveau, le buteur italien s’est montré décisif. D’une splendide frappe enroulée, l’attaquant de 26 ans s’est offert son dixième but de la saison, permettant à la Louve de mener face aux Nerazzurri (0-1, 15e). Un but qui n’a toutefois pas suffi pour la Roma, qui a finalement craqué sur une tête décroisée d’Ivan Perišić (1-1, 61e). Score final un but partout, un résultat qui n’arrange personne. L’Inter est troisième (61pts), son adversaire du soir cinquième (55pts).