L’Inter revient à hauteur de la Juventus après son succès sur le Genoa 4-0 ce samedi dans le cadre de la 17e journée de Serie A. Les Nerazzurri sont à égalité avec le champion en titre et ses 42 points mais restent 2e à cause du goal-average particulier.

Les joueurs d’Antonio Conte n’ont pas eu de difficultés pour battre leur adversaire du jour. Lukaku (31e) et Gagliardini (33e) ont facilité le travail en première période. Le jeune Esposito (sp 64e) et Lukaku (70e), pour son second but personnel, ont permis à leur formation de passer une dernière rencontre tranquille avant les fêtes. On ne peut pas en dire autant pour les Rossoblu de Thiago Motta, 19es et 4 points sous la ligne de flottaison.