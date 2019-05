Dans le cadre de la 37e journée de Serie A, l’Udinese (16e, 37 points) recevait la SPAL (11e, 42 points) à la Dacia Arena. En cas de victoire, les hommes d’Igor Tudor pouvaient faire un pas de plus vers le maintien. Et ces derniers se sont imposés sur le score de 3-2.

Les locaux ont fait la différence en première période grâce à un but de Samir (6e) et un doublé d’Okaka (31e, 35e). En deuxième période, les visiteurs ont tenté de revenir. Petagna (53e) et Valoti (59e) ont trouvé le chemin des filets mais le score n’a plus bougé ensuite. L’Udinese grimpe donc à la 15e place. La SPAL reste 11e.