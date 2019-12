Dans le cadre de la 14e journée de Serie A, la Fiorentina recevait Lecce au stade Artemio-Franchi. En difficulté depuis le début de la saison, la Viola avait connu un léger mieux au mois d’octobre mais rien ne va plus depuis la dernière trêve internationale. Et les joueurs de Vincenzo Montella sont retombés dans leur travers avec une défaite contre les Salentini (0-1).

C’est Andrea La Mantia qui a marqué l’unique but de la rencontre sur un service de Yevgeniy Shakhov (1-0, 49e). Et au rayon des mauvaises nouvelles, Franck Ribéry a quitté ses coéquipiers plus tôt que prévu. Le Français a été touché à la cheville après un gros tacle d’un adversaire. Il a cédé sa place à Kevin-Prince Boateng (46e). La Fio est 11e au classement (16 pts) alors que Lecce pointe en 14e position (14 pts).