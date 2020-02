Suite à ses deux défaites sur ses trois dernières rencontres, la Juventus avait perdu la tête de la Serie A au profit de l’Inter. Avant le duel entre les Milanais et la Lazio ce soir, les Turinois se devaient donc de battre Brescia, dix-neuvième au coup d’envoi. Et c’est chose faite (2-0). Dybala ouvrait le score (1-0, 37e) alors qu’Ayé venait d’être expulsé en face. Cuadrado doublait la mise à un quart d’heure de la fin. La Juventus s’assoit donc à nouveau le trône, mais elle pourrait le perdre dès ce soir. On notera aussi le retour de Chiellini, gravement blessé en deuxième partie de saison, alors que Pjanic s’est blessé et risque de manquer le match face à son ancien club, l’OL.

De son côté, la Fiorentina se déplaçait à Gênes et a étrillé la Sampdoria sur le score de 5-1. Thorsby contre son camp (8e), Vlahovic et Chiesa sur penalty (18e, 40e), permettaient à la Viola de mener 3-0 à la pause, alors que les deux équipes étaient réduite à dix. Vlahovic signait ensuite un doublé en deuxième période (0-4, 57e), tout comme Chiesa (0-5, 78e). Gabbiadini a marqué le but de l’honneur dans le temps additionnel. La Fiorentina est désormais treizième, alors que son rival du jouer flirte avec la zone rouge, étant dix-septième. Parme s’est imposé 1-0 à Sassuolo grâce à un but de Gervinho et grimpe à la septième marche du classement.