Les amateurs de Serie A avaient droit à une belle affiche ce soir, puisque la Lazio accueillait la Juventus dans le cadre de la 21e journée de Serie A. Dominée et mal en point pendant une bonne partie de la rencontre, la Vieille Dame a su retourner la situation et l’emporter (2-1).

Les Romains ont effectivement bien maîtrisé les Turinois, avant de bénéficier d’un petit coup de pouce du destin, avec ce but d’Emre Can contre son camp à l’heure de jeu. Dybala, Cristiano Ronaldo et compagnie peinaient à égaliser, et c’est finalement Joao Cancelo qui allait signer le but du 1-1 après une belle action de Bernardeschi (74e). Cristiano Ronaldo offrait ensuite la victoire aux siens sur penalty (1-2, 88e). La Juve reste première, avec onze points d’avance sur Naples. La Lazio est huitième.