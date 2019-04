En match en retard de la 25e journée de Serie A, la Lazio (8e, 49 points) recevait l’Udinese (16e, 32 pts) au Stadio Olimpico. Dans cette rencontre, la formation romaine s’est imposée sur le score de 2-0 grâce à une réalisation de Caicedo (21e) et un but contre son camp de Sandro (24e).

Et cette victoire est très importante pour l’équipe de Simone Inzaghi. Les Biancocelesti grimpent en effet à la septième place et reviennent à un petit point de l’Atalanta, sixième. La Lazio est donc toujours en course pour jouer en Ligue Europa ou en Ligue des Champions la saison prochaine.