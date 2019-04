La Serie A nous réservait un bel après-midi de football, avec pas moins de 6 rencontres programmées à 15h, en attendant le match de la Juventus de Turin ce soir (contre la Fiorentina, à 18h), où les Bianconeri seront sacrés s’ils ne perdent pas. Il n’y avait pas d’équipes du top 6 qui jouait, mais on avait le droit tout de même à quelques confrontations importantes dans l’optique de la course à l’Europe. Et c’est le Torino (désormais 6e de Serie A) qui a réalisé la belle opération de la journée, puisqu’il s’est imposé 0-1 sur la pelouse du Genoa, grâce à une belle frappe d’Ansaldi (58e).

La Lazio Rome (8e) a au contraire perdu des points dans la course à l’Europe, puisque les Romains se sont inclinés à domicile face au Chievo Vérone (1-2), lanterne rouge du championnat et assuré d’être relégué en Serie B en fin de saison. Pire, les Biancocelesti ont terminé la partie à neuf, suite aux expulsions de Milinković-Savić (34e), qui a donné un coup de pied à un adversaire, et Luis Alberto (90+5e). La Sampdoria de Gênes (9e) s’est également faite surprendre par un mal-classé, puisque les Blucerchiati ont chuté 3-0 sur la pelouse de Bologne (16e), ce qui les relègue à cinq points du Torino, premier qualifié pour la C3.

Les résultats des matches de 15h

Genoa 0-1 Torino : Ansaldi (58e)

Lazio Rome 1-2 Chievo Vérone : Caicedo (67e) ; Vignato (49e), Hetemaj (51e)

Bologne 3-0 Sampdoria de Gênes : Tonelli (csc, 54e), Pulgar (69e), Orsolini (83e)

Udinese 1-1 Sassuolo : Lirola (csc, 80e) ; Sensi (31e)

Cagliari 1-0 Frosinone : Galvao (sp, 27e)

Empoli 2-4 SPAL : Caputo (22e), Traoré (47e) ; Petagna (sp, 38e), Floccari (44e), Petagana (61e), Antenucci (88e)