Pour le compte de la 12e journée de Serie A, la Lazio accueillait Lecce au Stadio Olimpico de Rome. En cas de victoire, les Biancocelesti pouvaient s’emparer de la troisième place. Et c’est chose faite puisque ces derniers se sont imposés 4-2 grâce à un doublé de Correa, un but de Milinkovic-Savic et un penalty d’Immobile. Lapadula et La Mantia ont eux marqué les buts de la formation de Fabio Liverani.

Dans les autres rencontres, l’Udinese et la SPAL croisaient le fer à la Dacia Arena. Cette rencontre s’est terminée un match nul et vierge, alors que Petagna aurait pu offrir la victoire aux Spallini mais il a raté son penalty (90e+7). Un résultat qui permet tout de même aux visiteurs de quitter la vingtième place, désormais occupée par Brescia. Enfin, la Sampdoria recevait l’Atalanta, mais aucune équipe n’a réussi à prendre le dessus (0-0).

Les résultats de 15h :

Lazio 4-2 Lecce : Correa (30e, 80e), Milinkovic-Savic (62e), Immobile (77e s.p) ; Lapadula (40e), La Mantia (85e)

Sampdoria 0-0 Atalanta

Udinese 0-0 SPAL