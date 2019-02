En match avancé de la 23e journée de Serie A, la Lazio accueillait Empoli au Stadio Olimpico de Rome ce jeudi soir. Devant son public, la formation romaine s’est imposée sur le score de 1-0.

Felipe Caicedo a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty juste avant la pause (42e). Ce but précieux permet donc à la Lazio d’empocher les trois points et de prendre la quatrième place. Empoli reste 17e.