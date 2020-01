Le Genoa commence l’année par une victoire, sa troisième de la saison. Les résidents du stade Luigi-Ferraris se sont imposés ce dimanche devant leur public, contre Sassuolo (2-1, 18e journée de Serie A). Ils avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Domenico Criscito (29e), auteur de son quatrième but cette saison, tous sur penalty.

Les Neroverdi n’ont pas mis longtemps à réagir. Quatre minutes plus tard, c’est Pedro Obiang qui égalisait et marquait alors son premier but de la saison. C’est finalement le vétéran Goran Pandev (36 ans) qui a donné la victoire au Genoa. Le Macédonien permet ainsi à son équipe de doubler la SPAL au classement. 19e de Serie A, le Genoa est à un point de l’autre équipe de Gênes, la Sampdoria, premier non-relégable.