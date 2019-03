La 26e journée de Serie A nous offrait une affiche entre Empoli et Parme. Les locaux voulaient prendre un peu d’avance sur Bologne, barragiste, tandis que les visiteurs avaient l’occasion de prendre la 11e place. Et dans un match fou, les deux équipes se sont neutralisées (3-3).

Gervinho était le premier à se montrer et ouvrait le score au quart d’heure de jeu (0-1, 13e). Mais quelques minutes plus tard, Dell’Orco égalisait (1-1, 19e) avant que Rigoni ne donne l’avantage aux siens avant la pause (2-1, 45e+1). Finalement, Caputo égalisait sur penalty (2-2, 59e). Alves voyait son but refusé (83e), avant qu’il ne récidive deux minutes plus tard et ne redonne l’avantage aux siens (2-3, 85e). Mais dans les dernières minutes, Silvestre égalisait (3-3, 90e+1).