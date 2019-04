Deuxième de Serie A, le Napoli devait au moins obtenir un match nul contre le Genoa pour éviter que la Juventus soit sacrée championne ce soir. Très vite, Arkadiusz Milik s’illustrait d’une frappe sur le barre transversale (2e). Le Genoa réagissait peu de temps après avec trois frappes de Goran Pandev (9e, 12e et 20e). Néanmoins les Grifoni se tiraient une balle dans le pied. Auteur d’un tacle en retard par derrière sur Allan, Stefano Sturaro était expulsé après l’utilisation de l’arbitrage vidéo (28e). Profitant de son avantage numérique, le Napoli ouvrait le score par l’intermédiaire de Dries Mertens. Servi par Arkadisuz Milik, le Belge concluait d’un sublime enchaînement contrôle et frappe (35e).

Mené, le Genoa ne se désunissait pas et Koray Günter (38e) puis Davide Biraschi (42e) mettaient à contribution Orest Karnezis. Finalement, Darko Lazovic reprenait un service de Christian Kouamé et fusillait le portier grec du Napoli (45e +3). En seconde période, c’est bien les locaux à onze contre dix qui se procuraient les meilleures occasions, mais cela ne suffisait pas. Le Genoa n’abdiquait pas et se procurait même quelles belles opportunités. Finalement, les deux équipes se quittent sur un match nul logique (1-1). Ce score retarde néanmoins le sacre de la Juventus d’une journée.