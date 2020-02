Trois matches de la 23e journée de Serie A se jouaient ce dimanche à 15h. Naples (11e, 30 points) recevait Lecce (17e, 19 points) et voulait enchaîner un troisième succès de suite en championnat. Mais les résidents du Stadio San Paolo ont été surpris (3-2). L’inévitable Gianluca Lapadula a notamment inscrit un doublé, et permettait aux Giallorossi de glaner trois points importants dans la course au maintien.

Ces derniers auraient pu prendre 6 longueurs d’avance sur la zone de relégation. Mais c’était sans compter sur le Genoa (18e, 16 points), qui s’est également imposé. A domicile, les Génois ont disposé (1-0) de Cagliari, qui enchaînait alors avec un 9e match de suite sans succès en championnat. Enfin, Brescia (19e, 15 points) et l’Udinese (15e, 24 points) se sont neutralisés (1-1).

Les résultats des matches de 15h :

Naples 2-3 Lecce : Milik (48e), Callejon (90e) ; Lapadula (29e, 61e), Mancosu (82e)

Genoa 1-0 Cagliari : Pandev (43e)

Brescia 1- 1 Udinese : Bisoli (81e) ; De Paul (93e)