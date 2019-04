Une victoire pour retarder encore un peu le sacre de la Juventus. En effet, le Napoli affrontait le Chievo pour consolider encore un peu sa deuxième place, tandis que les locaux pouvaient, en cas de défaite, être officiellement relégués en Serie B.

Et très rapidement, Koulibaly ouvrait le score sur corner (0-1, 16e). Chiriches essayait de doubler la mise (25e), tout comme Mertens (52e). Finalement, Milik doublait la mise (0-2, 65e) et Koulibaly s’offrait un doublé (0-3, 81e). En fin de match, Cesar réduisait le score (1-3). Naples l’emportait finalement 1-3 et envoie le Chievo en Serie B.